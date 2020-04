Dixie High School Principal’s List

NEW LEBANON – This listing is of students who have attained the Principal’s List honor roll for Dixie High School for the third grading period. To attain this listing a student had to have a GPA of 3.75 or above.

12th Grade – Emilee Baker, Brian Blosser, Ashley Brown, Cheyenne Clouse, Katie Crowe, Aubrey Dwire, Jacob Flora, Michael Gomez, Caroline Grubb, Hannah Howard, Brooklyn Massey, Kalyn McQueen, Kiley McQueen, Tristan Mitchell, Carlee Jo Peterson, Sam Shell, Luke Simoni, Luke Singleton, Stefani Smith, Danny Sparks, Jessica Todd, Lindsey White and Catherine Wilkinson.

11th Grade – Narumi Babasaki, Hannah Bailey, Noah Fineman, Olivia Franks, Dillon Gray, Ian Groom, Drew Huffman, Conner Jerome, Emma Kirchhofer, Austin Laird, Connor McNinch, Colt Miller, Zareta Porter, Rachel Rickett, Cydnie Stone, Zach Toops, Shelby Tuvell, Camille Weirs and Bonnie Yang.

10th Grade – Matthew Adkins, Colten Anderson, Jessica Bach, Cailey Ballin, Brooke Bartrum, Emma Bemis, Colton Blosser, Caleb Browning, Mackenzie Browning, Jayden Campbell, Brayden Clouse, Kyler Dennis, Emma Fahrnbach, Faith Fisher, Zach Fremder, Logan Grubb, Shelby Haer, Parker Hall, Mya Hedges, Griffin Hudnall, Molly Isaacs, Jade Long, Lily Maher, Aaron Matusoff, Asiah McCarty, Lily Miller, Jimmy Myers, Makayla Parker, Connor Polston, Kadden Rike, Dustin Simon, Karlee Smith, William Wadsworth, Zech Wardlaw, Ashley Weghorn and Makiya Yates.

Ninth Grade – Cameron Bailey, Jacob Bartrum, Emmalee Blankenship, Payton Boggs, Emma Clemmons, Presley Graham, Robert Grill, Nathasha Harbaugh, Conner Hawk, Sarah Hickey, Kinady Howard, Madison Howard, Ashton Huffman, Tasha Huffman, Chaz Miller, Haylie Parker, Lelia Richardson, Ashton Saettel, Isabel Scurlock, Rebekah Seim, Evan Stout, Doug Thomas, Emily Wilkinson, Erica Wilkinson, Logan Windmiller, Conrad Yang and Riley Zonyk.

