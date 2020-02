Brookville High School honor roll

BROOKVILLE – This listing is of students who have attained the honor roll list for the second grading period at Brookville High School, as well as Brookville students at the Miami Valley Career Technology Center. The reach the honor roll a student had to attain a GPA of 3.333 or above. An asterisk (*) designates high honors of 3.7 or above.

Seniors

*Sierra Alshinnawi, *Brandon Ball, Megan Barnhart, *Tiffany Barr, *Jayden Behnken, *Kamryn Bennett, Justin Bland, *Peter Brand, *Chloe Brooks, *Emily Brown, *Jessica Brown, Chloe Bryan, *Emily Castillo, *Chloe Combs, *Hunter Cox, *Thomas Dafler, *Louis Deitering, *Kristin Denlinger, *Jacquelyn Dickey, *Elizabeth Dillon, Baylie Dunigan, Charles Dyer, Morgan Dyer, *Noah Florkey, Joel Fye, Olivia Fyke, *Hanna Gearhart, Avery Gibson, *Garrett Gooch, Makaelah Griffith, *Mikaela Guillen, Caleb Haas, *Alyssa Harlamert, *Hope Hensley, *Sadler Henson, *Lindsay Hinds, Delaney Hoff, *Casey Ann Horvath, Elizabeth Houts, *Darian Hughes, Alyssa Jenkins, *Leah Johnson, *Macey Kash, Amanda Kerr, Bailyn Kimberlin, *Ethan Landis, Ellie Lenser, Grant Mellon, *Kyle Miller, *Madison Miracle, Jonathon Mitchell, *Grace Monnig, Devon Myers, Luc Myers, *Kyle Neff, *Jacob Parker, Ashu Patel, *Megha Patel, Emilie Penick, *Rachael Phillips, Blake Puskas, *Isabel Rettich, *Caitlyn Rieder, *Eliza Schwabe, *Benjamin Smith, Catherine (Morgan) Smith, *Helen Smith, *Justice Stoll, Bailey Swyers, *Ecko Stover, *Jillian Thomas, Samantha Ward, *Kevin Wheat, Luke Williams, *Tanner Wiltshire, *Kyla Wilson and *Elias Wright.

Juniors

*Sophia Abrams, *Grace Adams, Austin Alexander, Daniel Barrera, *Gabbi Barrera, *Simon Bench, *Sydney Boyd, Haley Braden, *Geoffrey Brown, Dylan Bruchs, *Nicolas Byrne, *Samantha Carnes, *Abbey Cousineau, William, Davis, *Alec Dolan, *Daniel Dominique, *Gabriel Eason, *Madelyn Elling, *Mason Esterline, *Erica Flory, Emily Fugett, Kristin Gardner, *Grace Gisewite, *Emma Goodpaster, Eric Gordon, *Mary Guillen, Lexxie Hartman, *Chloe Hatton-Stone, Olivia Helser, Joshua Henry, *Alyssa Hensley, *Dana Henson, *Lexi Herbert, Annalise Hern, *Emma Hinton, Faith Hoff, *Luke Holland, *Noah Holt, *Hailey Hoops, Steven Jones, Lacey Kiefer, *Jamie King, *Allie Lamb, *Jessica Langford, *Trevor Lockard, Kimberlin Lucas, *Kylie Lucas, *Sarah Luebke, Ashton Macri, Bailey Maloon, *Gavin McGriff, *Maddison Mitchell, *Emily Monnig, *Brennon Moore, Olivia Morse, *Marissa Neff, *Sydney Newbauer, Chris Northrup, *Henry Oliver, *Zkara Phillips, *Hallie Pickens, *Brianna Pirwitz, *Declan Rice, Payton Sampson, *Mara Sharp, Jordan Spencer, Ashlyn Staggs, *Matthew Stark, *Bonnie Stevenson, Tedi Stoll, *Manpreet Takhar, *Paul Takhar, Felicity Thompson, Caleb Vaughan, Brooklyn Wallen, *Andrew Watt and *Carly Webster.

Sophomores

Ella Albertson, *Robert, Bickel, *Isaac Booth, *Camille Brand, *Bryanne Britton, Aubrey Brooks, *Isabella Carey, Konor Clark-Johnson, *Samuel Dafler, Sydney Duke, *Justin Dull, Abby Edds, Haylee Eyler, *Colin Freeman, Emma Garrett, Bethany Good, Ansleigh Heimer, *Lane Hensley, *Kaitlyn Holp, *Garrett Hoover, *Sierra Horvath, Sophia Huber, Kylan Iaquinta, Nathan Lightcap, *Caitlyn McCready, *Kori Moore, Chelsey Pauley, *Joseph Petkewitz, *Samuel Purvis, * Lillyn Reich, *Nathaniel Rieder, Chaz Reed, *Coen Reed, Malerie Ross, Marlee Ross, *Grace Shockley, *Jovi Takhar, Lauren Taylor, Alexis Tolle, Savannah Turner, *Kateri Vore, *Jakob Wissinger, *Joshua Wissinger and *Brooklyn Williams.

Freshman

*Noelle Bench, *Brianna Bittorf, *Kyle Bland, Rollin Brandeberry, *Sophie Brooks, *Vincent Brookshire, *CJ Bronner, *Chelsea Brown, *Julia Cavey, *Mason Combs, *Joshua Cooper, *Timothy Davis, *Bailey Denlinger, Mya Doles, *Karson Ebbing, Marcella Eyler, Sarah Flora, *Avery Florkey, *Jaclyn Fye, *Maggie Gebhart, Andre Gonzalez, Alyssa Greene, *Grace Haas, *London Haberl, *Lauren Halsey, *Caden Harker, *Laney Herbert, *Hannah Hoops, *Lehua Hoops, Mason Hurst, *Mya Hurst, Jake Jennings, Jocelynn Jewett, *Dominic Kleismit, *Sophia Koewler, *Grady Lamb, Taylor Lockard, *Alecicity Maiden, *Sierra May, *Paxton Miracle, *Joshua Mitchell, Isabel Monnig, *Leah Neff, *Madison Peters, Mason Pirwitz, *Megan Saylors, Caleb Szwec, Karsin Shackleford, *Grace Sidaras, *Brandon Waggoner, *Luke Watkins, Emma Watt, *Brody Webb, Brandon Weyer, *Lexie Williams, Talon Williamson, *Danielle Winner, Cade Workman and *Taylor Young.