Salem Christian Academy honor roll

CLAYTON – The following listing is of students who attained the honor roll at Salem Christian Academy for the first grading period.

Principal’s List

Mrs.Tanto’s class: Noah Austin, Shamarr Blake, Tanner Bowman, Naomi Collier and Noah Freeman.

Mrs. Dillak’s class: First grade: Taylor Ringer, Owen Tipton and Nolan Walters. Second grade: Jalen Crawford, Dilin Scales, Ezra Smith and Wesley Smith.

Miss Maxwell’s class: Jordyn Burke, Faythe Day, Raelin Fugate, Ethan Harrison, Adelaide Hayes, Amira Holland, Maleah Jackson, Kadence Jeter, Kameron Jeter and Jason Shelton.

Mrs. Seim’s class: Avery Austin, Blake Hagstrom, Isaac Lyons, Robby Manley, Charles Scroggins, Olivia Sines, Colton Southards, Easton Todd and Dalilah Walters.

Mrs. Tipton and Mrs. Lyon’s class: Brandon Harrison and Ainsley Todd.

Mrs. Mihojevich’s class: Matthew Harvey and Rain Wheat.

Mrs. Potts’ class: Maddie Fourman, Mason Hagstrom, Regan Hampton, Hadley Nelson, Juliette Russell, Ella Smith and Daelon Wackerman.

Honor Roll

Mrs. Tanto’s class: Bella Crawford, Major Johnson, Quincy Jones, Bailey Miller, Ellie Raper, Kailynn Robertson and Calell Whatley.

Mrs. Dillak’s class: First grade: Camron Johnson. Second grade: Mia Colon and Piper Isaacs.

Miss Maxwell’s class: Ava Bryant, Levi Daniel, Jadsyn Denlinger, Marshall Pridgen, Isabella Sanders and Journee Stinnett.

Mrs. Seim’s class: ShaMya Blake, Cali Davidson, Jones Nelson, Saniyah Onley, Amy Patterson, Elijah Pepper and Logan Scheckel.

Mrs. Tipton and Mrs. Lyon’s class: Stella Fugate, Jacob Grubbs, Braxtan Hall and Brailyn Scales.

Mrs. Mihojevich’s class: Breanna Blevins, Juliana Colon, Jack Lyons and Connor Tipton. Mrs. Potts’ class: Angel Collier, Jaylnn Denlinger, Isaiah Pepper, Maisen Scales, Jordan Williams and Lillian Woods.