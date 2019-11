Brookville High School honor roll

BROOKVILLE – The following listing is of students who attained the Honor Roll for the first grading period at Brookville High School.

To attain the honor roll a student must have had a GPA of 3.333 or above. This listing includes students from Brookville High School attending the Miami Valley Career Technology Center.

A student’s name with an * denotes a high honors status of a 3.7 GPA and above.

Seniors

*Sierra Alshinnawi, *John (Paulo) Arcita, *Brandon Ball, *Tiffany Barr, Christine Barrera, *Justin Bland, *Autumn Blevins, *Peter Brand, Jackson Brandeberry, Chloe Bryan, *Jayden Behnken, *Kamryn Bennett, *Chloe Brooks, *Emily Brown, *Jessica Brown, *Emily Castillo, *Chloe Combs, *Hunter Cox, Emily Crosby, *Thomas Dafler, *Louis Deitering, *Kristin Denlinger, *Jacquelyn Dickey, *Elizabeth Dillon, Morgan Dyer, *Jayke Emery, *Noah Florkey, *Joel Fye, *Hanna Gearhart, *Garrett Gooch, *Makaelah Griffith, Mikaela Guillen, *Caleb Haas, *Alyssa Harlamert, Hope Hensley, *Sadler Henson, *Lindsay Hinds, *Delaney Hoff, *Casey Ann Horvath, *Elizabeth Houts, *Darian Hughes, Alyssa Jenkins, Antonia Jenkins, Leah Johnson, *Macey Kash, Amanda Kerr, Sarah King, *Ethan Landis, Ellie Lenser, Grant Mellon, Jack Meyers, *Kyle Miller, Madison Miracle, *Jonathon Mitchell, *Grace Monnig, Devon Myers, Luc Myers, *Kyle Neff, *Jacob Parker, *Ashu Patel, *Megha Patel, Emilie Penick, *Rachael Phillips, *Blake Puskas, *Caitlyn Rieder, Sydney Robert, *Eliza Schwabe, Chelsey Shellabarger, *Benjamin Smith, *Catherine (Morgan) Smith, *Helen Smith, *Justice Stoll, *Dylan Streck, Bailey Swyers, *Jillian Thomas, *Samantha Ward, Macee (Mace) Wilke, *Kyla Wilson, *Tanner Wiltshire, *Kevin Wheat and *Elias Wright.

Juniors

*Sophia Abrams, *Grace Adams, *Austin Alexander, Mark Allen, *James Balcom, Daniel Barrera, *Gabrielle (Gabbi) Barrera, *Simon Bench, Haley Boyd, Haley Braden, Samantha Brining, *Geoffrey Brown, Emma Burton, *Nicolas Byrne, *Samantha Carnes, Victoria Coss, *Abbey Cousineau, *Alec Dolan, *Daniel Dominique, *Gabriel Eason, Austin Eller, *Mason Esterline, *Erica Flory, *Kristin Gardner, *Mikhiah Getter, *Grace Gisewite, *Emma Goodpaster, *Eric Gordon, *Mary Guillen, *Brandon Hagedorn, *Lexxie Hartman, *Chloe Hatton-Stone, *Olivia Helser, Joshua Henry, *Alyssa Hensley, Dana Henson, *Alexis (Lexi) Herbert, Annalise Hern, *Emma Hinton, Faith Hoff, *Luke Holland, *Noah Holt, Hailey Hoops, Steven Jones, Ashlyn Kerns, Lacey Kiefer, *Jamie King, *Allie Lamb, *Jessica Langford, Ashley Lenser, Trevor Lockard, Kimberlyn Lucas, *Kylie Lucas, *Sarah Luebke, *Ashton Macri, Bailey Maloon, Blake Marlow, Emily Mason, *Gavin McGriff, *Maddison Mitchell, *Emily Monnig, *Brennon Moore, Olivia Morse, Marissa Neff, *Sydney Newbauer, Christopher Northrup, *Henry Oliver, Zkara, Phillips, *Hallie Pickens, *Brianna Pirwitz, *Declan Rice, Payton Sampson, *Mara Sharp, Jesse Smoot, *Jordan Spencer, Ashlyn Staggs, Jack Stanoikovich, *Matthew Stark, *Bonnie Stevenson, *Theodora (Tedi) Stoll, Bhupinderpaul (Paul) Takhar, *Manpreet Takhar, *Felicity Thompson, Jeremiah Valentine, Caleb Vaughan, Brooklyn Wallen, *Andrew Watt, *Carly Webster and Andrew Wilder

Sophomores

*Ella Albertson, *Robert Bickel, *Isaac Booth, Bayden Boston, *Camille Brand, *Bryanne Britton, Aubrey Brooks, *Isabella Carey, Samuel Dafler, Sydney Duke, *Justin Dull, *Colin Freeman, Abby Edds, Haylee Eyler, Emma Garrett, Bethany Good, Vincent (III) Hansford, Caleb Heck, *Ansleigh Heimer, *Lane Hensley, *Kaitlyn Holp, Garrett Hoover, *Sierra Horvath, Kylan Iaquinta, Nathan Lightcap, *Caitlyn McCready, *Kori Moore, *Chelsey Pauley, Joseph Petkewitz, *Samuel Purvis, Chaz Reed, *Coen Reed, *Lillyn Reich, *Nathaniel Rieder, *Malerie Ross, *Marlee Ross, *Grace Shockley, Jovanpreet (Jovi) Takhar, *Lauren Taylor, Alexis Tolle, *Savannah Turner, Ethan Vaughan, *Kateri Vore, Faith Whitaker, Brooklyn Williams, Jakob Wissinger and Joshua Wissinger

Freshman

Danielle Barger, *Noelle Bench, *Brianna Bittorf, *Kyle Bland, Rollin Brandeberry, *Sophie Brooks, *Vincent Brookshire, *Christopher (CJ) Bronner, *Chelsea Brown, Wyatt Brownfield, Lynn (Penny) Calhoun, *Julia Cavey, *Mason Combs, *Joshua Cooper, *Timothy Davis, *Bailey Denlinger, Mya Doles, Karson Ebbing, *Marcella Eyler, Sarah Flora, *Avery Florkey, *Jaclyn Fye, *Maggie Gebhart, Andre Gonzalez, Alyssa Greene, *Grace Haas, *London Haberl, *Lauren Halsey, *Caden Harker, Laney Herbert, *Hannah Hoops, *Lehua Hoops, *Mya Hurst, Khadyn Jacobs, *Jake Jennings, *Jocelynn Jewett, Dominic Kleismit, *Sophia Koewler, *Grady Lamb, Taylor Lockard, *Sierra May,*Aelicity Maiden, Paxton Miracle, *Joshua Mitchell, *Isabel Monnig, *Leah Neff, *Madison Peters, *Mason Pirwitz, *Megan Saylors, Karsin Shackleford, *Grace Sidaras, Caleb Szwec, *Brandon Waggoner, Luke Watkins, *Emma Watt, *Brody Webb, Brandon Weyer, *Lexie Williams, *Talon Williamson, *Danielle Winner, Cade Workman and Taylor Young.