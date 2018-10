Northmont High School Honor Roll

CLAYTON – All students achieving a grade point average of 3.2 with no grade lower than a “C” during a grading period will be recognized for excellent achievement. The following students have been recognized for Quarter 1:

Grade 9: Max Acton, Nathaniel Adams, Tawiah Akoto, Ava Allen, Jayden Allen, Alaina Anderson, Jasmin Anderson, Parker Anderson, Jelise Anderson Kinlock, Priya Armour, Jocelynn Asbra, Kaitlyn Atwood, Tamara Baker, Meghan Barr, Raelyn Barrett, Isaiah Belton, Sarah Best, Parker Bickel, Emily Blackburn, La’Kenya Blackmon, Catherine Bole, Carmynn Bonner, Carter Boone, Cayden Bouas, Jonathan Bowling, Kennez Bozeman, Tatum Brookhart, Annie Brown, Madalynn Burke, Robert Burke, Alexis Burton, Jayden Buycks, Trey Buzzard, Benny Cabreja, Emily Campbell, Megan Campbell, Natalie Canterbury, Connor Carmody, Langston Clark, Tamya Colvin, Molly Comer, Danielle Coomer, Sydney Cooper, Troy Coots, Joshua Costello, Kerigan Covert, Imari Crawford, Jason Cross, Julie Ann Dale, Hannah Daniel, Heena Dave, Gabriel Dean, Makenna Deem, Kyle Delano, Oumoulkhairy Diop, Adelaide Dotson, Ashton Dozier, NaTonya Driscoll, Jackson Duncan, Brooke Eber, Mackenzie Eber, Lena Edwards, Maddox Edwards, Kaitlin Ellis, Richard Elworth, Collin Enochs, Juan Errisuriz, Brandie Ewing, Paige Farlow, Seaham Farraj, Justice Fauver, Brianna Garman, Lindsay Gaul, Andrew Grimm, Sydney Gross, Ada Haley, Samantha Halley, Arika Hanson, Anaiss Harding, Dan Azia Harris, Simeon Hawkins, Jackson Hedke, Gabrielle Hefelfinger, Judah Henry, Anjaleah Hoover, Danae Howard, Leah Hughes, Hailey Hussong, Chikodinaka Ibe, Darby Johnson, Elijah Joslin, Kyle Kelemen, Chloe Knick, Hailey Knick, Jonathan Knudsen, Kalli Koppin, Braden Laubie, Carver Lee, Andrew Lewis, Jacob Lewis, Jordyn Lewis, Carter Liebert, Kayla Long, Noah Long, Ryan Longberry, Alexander Loudenslager, Benjamin Loudenslager, Maxwell Loudenslager, Aiden Lykins, Kiley Mack, Robert Macy, Caulin Mallory, Andrew Marcum, Ayanna McCleskey, Leah McDaniel, Brayden McMillin, Matthew Meeds, Kayla Mendenhall, William Mengerink, Aidan Merrell, Jacob Miller, Jacob Miller, Alexia Mitchell, Elijah Mosher, Sikora Mosley, Alexia Mouser, Hunter Mullins, Keli Newburg, Mercy O’Berry, Sara Ogle, Lance Olinger, Alysson Pahl, Cameron Pemberton, Collin Pemberton, Deyanna Perry, Caitlyn Persons, Stephen Peters, Nolan Pine, Emma Pollock, Susann Quinn, Lily Reidy, Alexander Robert, Alexis Rogers-Yates, Allayna Rose, Christopher Rutledge, Kaden Samuel, Bethany Sapp, Dalton Sauber, Rosemary Schmalhofer, Rylee Schroeder, Cieran Scranton, Jacob Shaffer, Alea Sharp, David Sharp, Kaitlyn Sharp, Paige Shively, Kaitlyn Siefert, Courtney Siple, Elainah Skaroupka, Evan Sluterbeck, Joseph Sluterbeck, Brody Smith, Dominic Smith, Joshua Smith, Tucker Smith, Zoe Smith, Riley South, Connor Spangler, Abigail Stanley, Jordan Stephen, Ashton Stine, Xander Strunks, Angela Stukey, Ian Stutz, Anabelle Sullivan, Ryan Sutter, Kennedy Swett, Jason Thompson, Lauren Tilton, Janelle Tipton, Michael Tracy, Annqunese Turner, Sandra Turner, Zane Venneman, Conner Vitols, Xavier Vuong, Monique Walcutte, Cierstin Walden, Ashleigh Walker, Sean Warren, Triniti Watters, Kileigh Weaver, Mason Weaver, Juhn’Tay Weeks, Sydney White, Jossalynne Wilt, Jamie Womack, Curtis Wong, Elijah Woodard, Connor Zechar, Owen Zechar, Benjamin Zink.

Grade 10: Faith Akpan, Alexis Anderson, Isaac Arnett, Darnell Ashe, Sydney Ayton, Byron Banks, Devon Beagle, Jacob Beal, Corey Beanblossom, Austin Beck, Le’Onshae Bell, Christian Benge, Ashley Besingi, Olivia Birdsall, Paige Birdsall, Lauren Bivens, Andrew Boggs, William Bostwick, Zachary Bousquette, Alexis Boykin, Javon Bracey, Amari Bradford-Sargent, Chloe Bragg, Ava Brant, Jacquel Bronaugh, Jasmine Burks, Phoebe Caraway, Ella Catron, Simran Cheema, Jackson Clark, Darryl Clay, Aliyah Cook, Scott Copeland, Matthew Correll, Jacob Dale, Alexander Daugherty, Mya Davis, Nicholas Dear, Samantha Despain, Isabella Donnelly, Alissa Doss, Phyllisa Drane, Gage Duvall, Natalee Eck, Leah Edwards, Seth Eggleston, Skylar Evans, Chance Fauver, Katherine Fischer, Jacob Fitzwater, Mason Flora, Elizabeth Frantz, Aaron Geiger, Brigham Ghrist, Joshua Gibson, Lily Gondal, Jillian Gough, Donovan Green, Amanda Grimm, Jethan Mari Guzman, Dylan Haas, Kieson Haggins, Spencer Hajarian, Kalissa Hall, De’Shaun Harewood, Dalton Harlin, Ja Von Harris, Anya Heitkamp, Tanner Henry, Mickayla Herrfurth, Savannah Hicks, Christian Hinegardner, Brayden Hobert, Emma Hoening, Ambyr Hoshauer, Trammell Hoskins, Allison Jackson, Cole James, Shayla Jenkins, Mykah Jones, Nahan Jones, Caitlin Kaiser, Stephen Kellum, Trenton Kelsey, Mya Kemp, Blair Kindrick, Sally Kinsler, Cierra Kirklin-Thomas, Aleya Knight-Jackson, Robriona Landers, Daniel Latessa, Tyler Link, Cameron Lucas-Toles, Justin Lucente, Macey MacCannell, Nariah Mack, Zachary Martin, Zachary Mathias, Aidan McCargish, Landon McClaskey, James McKinney, Bailey Means, Jonah Mergler, Terrance Merriman, Madison Mescher, Ikeyaira Metcalf, Drew Metzger, Isiaih Miller, Samuel Mohler, Zachary Monnin, Roderick Moore, Kevin Murphy, Anthony Neesen, Erica Nguy, Jenna Nicholas, Amarachukwu Nwanoro, Megan O’Daniel, Taylor Oliver, Aaryn Paschal, Jaden Peeks, Jayla Peeks, Rachel Peffley, Luke Pennel, Kayla Perry, Lucian Pfister, William Pickrell, Jayden Pierce, Olivia Pina, Emma Plummer, Lilie Pollard, A’Naia Pope, Madeline Prince, Philip Quansah, Erik Quillen, Joseph Quinn, Megan Rasor, Anwyn Ray, Isyss Rayford, Amber Reynolds, Cole Rife, Bryanna Robinson, Colleen Rotterman, Victoria Rowland, Benjamin Ryan, Elizabeth Salata, Jacob Sanders, Joshua Sanders, Faith Schneider, Jonah Scoville, Sean Scranton, Joelle Selhorst, Alenia Shemo, Haley Shope, Cade Smith, Layla Smith, Tanner Smith, Mackenzie Staley, Dakota Stambaugh, Aleksis Stebelis, Jada Stevens, Ian Stickle, Scott Stickler, Alexandra Stormer, Samantha Street, Riley Strobel, Kayley Stutz, Emily Swanson, Johnathan Taylor, Kaitlin Teller, Dasia Turner, Caleb Via, Giselle Victor-Suarez, Kyrcee Vincent, Kyra Von Neumann, Gavin Waddell, Tinnlee Wadino, Sebastian Walker-Trimbach, Riley Warnick, Colleen Weber, Zachary Weeks, Robert Whittaker, Jacob Wilburn, Noah Wilkins, Abigail Williams, Maaryahni Williams, Byryn Wilson, Lillyanne Wilt, Emma Winchester, Anikka Wood, Sarah Wood, Maliyah Woodie, Hailey Yingst.

Grade 11: Sharifah Abouzahra, Anthoney Asher, De’Anna Baccus, Brittany Baker, Eston Ball, Derrick Barton, Stephanie Bastress, Liam Batten, Samuel Best, Madison Blessing, Marah Blosser, Jenna Bowser, Brandon Breeze, Rachel Byrnes, Jaiden Cameron, Morgan Campbell, Deven Cannon, Gavin Caras, Sierra Caskey, Mara Cockerell, Ellie Coppock, Jacob Cox, Jayda Crosby, Jessica Cunningham, Lauren Daniel, Caleb Danielak, Nicolas Dealey, Jillian Dean, Zachary Dennis, Dasia Dewberry, Samuel Diller, Morgan Dillon, Athena Dobles, Sara Dodson, Maxim Dolan, Reaghan Doppelt, Sara Dorado Hernandez, Samantha Doughty, Lindsey Dresnek, Elly Drew, Raeshawn Driver, Kellan Duffy, Sydney Duncan, Kylee Egona, Jenna Elam, Daryl Elokobi, Connor Engelman, Aviana Ewing, Braden Flory, Micheal Franklin, Seth Frantz, Tierra Freeman, Kyle Fromholt, John Garrison, Abigail Gaul, Kamauria Gay, Ashlyn Geaslen, Skye Gerhart, Madison Gilvin, John Glink, Ethan Gniazdowski, Ceira Goin, Brandon Goodwin, Precious Gray, Hunter Grone, Jacob Guerrant, Abigail Gutierrez, Marshall Haker, Joshua Hanssen, Mariah Hardin, Madeline Hardwick, Emerson Harewood, Isobel Harper-Vega, Jade’n Harris, Madison Harris, Mason Hayden, Caysean Hayes, Alexandria Hobbs, Ashley Hoke, Travis Holden, Eden Howell, Jakob Hughes, Te Aylis Jackson, Danielle Jenkins, Evynne Johnson, Jada Johnson, Mark Johnson, Jasmine Johnston, Joshua Keeble, Keaton Kesling, Gabrielle Kline, Emily Knecht, Jaysen Knick, Chasity Knight, Samantha Knoth, Sarah Krizner, Eric Lafeir, Melissa Lambert, Parker Laubie, Jadyn Leeper, Shelby Leitz, Aron Lewis, Damani Lewis, Jayden Lewis, Terri’Anna Lewis, Gavin Lucas, Alexandra Magtibay, Luke Maiken, Caleb Malone, Jared Manding, Thando Mawasha, Olivia Mayl, Ashanti McConnell, Kaitlyn McCrary, Destiny McDowell, Noah McGilton, Josiah McKarns, Bryce McNary, Kireen McRill, Haley Mengerink, Justin Menker, Sarah Moomey, Gabriella Moore, Noah Moore, Camryn Nadir, Nickolas Newman, Ngoc Nguyen, Jennifer Par Velasquez, Garret Pearce, Hallie Pennel, Taylor Pritchett, Andrew Rasor, Aniya Reeves, Riley Rice, Jeffrey Rucker, Kamorah Ryhlick, Ndye Samb, Alyssa Sampson, Nicholas Sanders, Megan Schaurer, Izabella Schenck, Tyler Schock, Hailey Scott, Katelyn Shaffer, Kaitlin Shank, Emma Shellhaas, Taylor Shively, Jazlyn Simon, Katelyn Smith, Samantha Sousouris, Logan Spivey, Jacob Staley, Brandon Stanley, Katie Sullivan, Alexis Summers, John Sutter, Chapel Swett, Justus Thomas, Timothy Thornton, Layne Tobe, Tai Tran, Thomas Tran, Natalie Tretiak, Bao Truong, Katelyn Tucker, Isaiah Underwood, Levi Vangorden, Carly Wagoner, Izabella Waltz, Alexia Washington, Frank Weber, Ryan Weber, Aidan Wheeler, Jessica Whitcher, Andrew White, Deyahnni Wilkins, Zoe Wilson, Kaylee Wood, Alanah Yang, Ashlie York, Riley Zaleski, Kevin Zile, Lauryn Zilles.

Grade 12: Najma Abas, Dylan Abner, Zachary Adkins, Naomi Admasu, Jayson Aguilar, Kylie Aivalotis Metzger, Miracle Alves, Taylor Anderson, David App, Mitchell Asbury, Alec Avdakov, Isaiah Baldwin, Rachel Banks, Kayla Beireis, Taylor Bell, Natalie Blackwell, Carli Blankenship, Devin Blankenship, Grace Borders, Benjamin Bowers, Sarah Bowling, Aurora Boykin, Christine Breig, Abigail Brown, Katelyn Brown, Sydney Brown, Cameron Brugler, Allison Bush, Isabelle Caraway, Matthew Carey, Collin Carroll, Alexandra Cline, Hailey Cloud, Destiny Coffey, Gabrielle Coleman, Zachary Combs, Keryn Crowell, Rhys Crumb, Alyson Cunningham, Savonne Cvetnic, Trinity Davis, Amanda Dimatteo-Blair, Cassie Dunn, Sidney Engelman, Jenna Fickes, Emily Frantz, Dylan Gau, Corey Gay, Alyssa Getter, Brianna Gilson, Paige Gray, Ianah Guzman, Hailee Haack, Edward Hardaway, Shalaya Heath, Isabella Hellstrom, Alex Henderson, Samuel Henne, Emma Hensley, Anthony Hild, Leila Hill, Luke Holloway, Susielee Horton, Cassidy Hunter, Jestin Jacobs, Alyssa Jenkins, Autumn Jenkins, Brady Jenkins, Hailey Jenkins, Christian Johnson, Harley Johnson, Miles Johnson, Raeniga Johnson, Samuel Joslin, Kassie Kelemen, Galila Kiffle, Darryl Kinsler, Derek Koester, Jason Kohr, Anna Kuehl, Elizabeth Larcom, Rocco Libertini, Kenton Longstreth, Trent Maas, Gabriel Markins, Ayana McCain, Mandy McDaniels, Zachary McKenzie, Dylan McNary, Chloe Meriner, Bailey Mescher, Lauren Miller, William Miller III, Hannah Mitchell, Tanner Moberly, Avante Moore, Mark Moore, Rachel Moran, Dalton Morgan, Madison Mosher, Morgan Motley, Zachary Murphy, Marissa Myers, Jillian Naas, Rodney Neal, Gabriel Newburg, Kaitlyn Newsad, Julian Newsom, Breckyn O’Shea, Andieliz Ortiz, Taylor Paquette, Eric Payne, Athaiah Peters, Haley Phillips, Brooke Pierce, Christopher Polley, Emma Porter, Julia Presley, Jayla Prysock, Di’talian Rayford, Aidan Reaman, Selena Revels, David Richards, Jacob Richey, Anonda Richie, Arlyn Robert, Adayah Robinson, Gabriel Rodriguez-Padilla, Samantha Roman, Serena Roman, Kyra Rottgen, Jalen Ruby, Alyssa Saltsman, Morgan Saul, Delaney Schmidt, Hailee Seagraves, Hannah Seagraves, Akiylah Shabazz, Christopher Sikes, Alexander Simmons, Ashton Slusher, Brandon Sluterbeck, Caleb Sluterbeck, Emma Sluterbeck, Emmy Smith, Josiah Smith, Niaya Smith, Elyne Solis, Sasha Spencer, Shaun Spivey, Kennady Strickland, Marissa Studebaker, Christianna Surratt, Kinsey Swafford, Dayton Tessier, Nyreisha Tevis, Faith Thompson, Jesse Thompson, Joshua Thompson, Kaylee Thornsbury, Morgen Tracey, Morgan Tuggles, Ian Underburger, David Vennemeyer, Micah Via, Remington Ward, Jacob Weber, Troy Weeks, David Weherley, Kendall Wilson-Long, Eric Woods.

MVCTC Grade 11: Austin Baker, Carrington Benton, Gabriel Benton, Kyle Bergen, Chase Bickel, Christian Blasko, Mason Blatt, Sydney Boman, Kareena Broski, Ahliya Brown, Elizabeth Bryant, Matthew Buckles, Renee Kyla Gagajena, Zachary Grimes, Dillon Hall, Chloe Harris, Lillian Heighton, Carly Hoskins, Logan Jacobs, Ashlee James, Connor McKeand, Jessica Miller, Anelis Ortiz, Andrea Rediess, Hannah Roberts, Shanya Russell, Alexis Siefke, Mason Sigler, Hunter Sikes, Alexa Stucki, Austin Sutherland, Caitlin Wayte, Elijah Webb, Taylana Wiggins Brown, Hana Witters, Katelyn Woodruff.

MVCTC Grade 12: Zachary Acton, Kailey Applegate, Caleb Bergen, Cory Brand, Cayla Burris, Garrett Burton, Darlene Carter, Deanna Chesterson, Hannah Clarkson, Kaitlyn Clutter, Tyler Coleman, Chloe Costello, Harley Danes, Na’bree Driscoll, Matthew Eisen, Jacob Ellis, Gavin Goffee, Iyana Haggins, Jesse Hall, Jobe Hill, Mariah Hines, Juliette Hite, Skyler Hull, Ashley Hunziker, Breckin Johnston, Madelyn Koontz, Daniel Lambert, Jordan Lockhart, Brennan McCabe, Benjamin McCarroll, Kayla Miller, Rylen Perkins, Isaac Phelps, Sophia Reser, Wynter Robinson, Reagan Schommer, Rachel Sherman, Chase Solberg, Michael Spence, Melaney Stewart, Jackson Trottier, Ryan Trottier, Ryan Webb, Shawn Wilges, Jalyn Wilson, Anthony Witherspoon, Sydney Wood, Allyson Zender.

Northmont High School is located at 4916 W. National Rd., Clayton, OH 45315.

Reach Northmont High School at (937) 832-6000.

