Northmont Middle School 1st quarter Honor Roll

CLAYTON — Northmont Middle School has announced the names of students that achieved Honor Roll status during the 1st Quarter.

7th Grade Honor Roll

Dakota Arnett, Dustin Arsenio, Jordan Artz, Harleen Atwal, Colin Batten, Aspen Baumer, Annabel Beach, Macy Beam, Sierra Blessing, Kollin Borger, Michael Branek, Kailee Brooks, Amari Bumpus, Drew Carver, Michaela Cash, Chanel Chan, Devin Chivers, Anthony Conti, Cayden Courtright, Hayley Craft, Rayna Crickmore, Jalyn Cummings, Brooklyn Danes, Mariah Dare, Vincent Davidson, Nicholas Davis, Madisyn Dorko, Riley Dresnek, Soraiah Easterling, Lance Fancher, Sophia Fisher, Allison Fletcher, Justine Fulton, Evan Gainey, Jaida Garrett, Ciara Gedeon, Juliana Gericke, Remi’ Gilmore, Drake Givens, Joshua Goffinet, Kyle Goodwin, Lana Gray, Chermak Green, Kourtlyn Gunter, Rian Haag, Gabrielle Haker, Kyla Harden, Mackenzie Hart, Nicklaus Hastings, Lauren Heflin, Zoe Helmick, Elijah Hergenrather, Ethan Hile, Ciarah Hill Jenkins, Brandon Hoops, Jessica Houseman, Ryan Howell, Haydn Huegele, Alynn Hunter, Tochi Ibe, Connor Jasinski, Myla Johnson, Abigail Jones, Emma Kautz, Cameron Klein, Avery Knerr, Nicholas Knoth, Olivia Koontz, Cole Kossoudji, Cadence Kuntz, Owen Kurylowich, Sarah Kuykendall, Koya Ladd, Gracie Landes, Mariah Leopold, Joel Lockhart, Aidan Lownsdale, Payton Lupton, Chloe Maiken, Kali Maloney, Hannah Marath, Rylan Marker, Ashlee Martin, Brooke Martin, Zachary Meeds, Dominic Miller, Siobhan Miller, Macy Million, Nathan Moles, Ty Molfenter, Jacob Morton, Jordan Mote, Ellie Murphy, Kayla Myers, Taylor Nichols, Elizabeth Nicholson, Angel Owens, Nathan Packard, Christian Pendleton, Kayden Phillips, Logan Pike, Katelyn Plumley, Jacob Poland, Evan Pollard, Jacob Presley, Connor Price, Kyle Quillen, Paige Richards, Kylie Richardson, Seth Ryan, Tristan Sallee, Muhammed Samb, Brady Schmidt, Carlee Schroeder, Connor Scoville, McKenzie Searcy, Logan Seigel, Brandon Shafner, David Sharp, Mia Sheets, Andrew Shingler, Karsyn Slusher, Conner Smith, Javon Smith, Makenzie Smith, Troi Smith, Stella Sowers, Kaylie Spitzer, Cody Springer, Ryan Stowers, Camryn Surratt, Mariah Tanui, Rhylea Tarront, Nathan Teller, Dien Tran, Yang Tran, Jordan Tucker, Emily VanLuvender Christen Walder, Izabelle Ward, Jace White, Yuania Wilkinson-Harper, Charles Williams, Lexie Williams, Aaliyah Wilson, Jordyn Wilson, Alaina Woellert, Alexis Wright, Jared Wright, Austin Zhuo, Mark Zile.

8th Grade Honor Roll

Max Acton, Ava Allen, Jayden Allen, Brian Amin, Jasmin Anderson, Jordan Anderson, Parker Anderson, Kaitlyn Atwood, Tamara Baker, Abigayle Bardonaro, Meghan Barr, Parker Bickel, Emily Blackburn, La’Kenya Blackmon, Catherine Bole, Cayden Bouas, Jayden Buycks, Megan Campbell, Connor Carmody, Jacson Clevelle, Tamya Colvin, Molly Comer, Imari Crawford, Jason Cross, Hannah Daniel, Heena Dave, Nia Dawson, Makenna Deem, Sydney Dennis, Ashton Dozier, NaTonya Driscoll, Mackenzie Eber, Richard Elworth, Juan Errisuriz, Brandie Ewing, Paige Farlow, Justice Fauver, Leonard Fitzwater, Keira Frederick, Addison Fromholt, Samantha Gambardella, Brianna Garman, Mathu Gibson, David Glick, Isaiah Gresham, Arika Hanson, Dan Azia Harris, Brya Hinesmon, Anjaleah Hoover, Danae Howard, Colin Hoyng, Brayden Huggler, Leah Hughes, Xander Hughes, Xavier Hughes, Emma Jenkins, Darby Johnson, Patrick Kern, Kalli Koppin, Noah Long, Ryan Longberry, Alexander Loudenslager, Jordan Louis, Kiley Mack, Caulin Mallory, Leah McDaniel, Brayden McMillin, Matthew Meeds, Kayla Mendenhall, Jacob Miller, L’liana Milliner, Alexandria Mitchell, Alexia Mitchell, Jared Mitchell, Jaiyla Moore, Sikora Mosley, Hunter Mullins, Keli Newburg, Alexandra Nguyen, Sara Ogle, Cameron Pemberton, Collin Pemberton, Deyanna Perry, Stephen Peters, Emma Pollock, Christian Powell, Susann Quinn, Lily Reidy, Payne Richardson, Johnathan Rowland, Christopher Rutledge, Kaden Samuel, Dalton Sauber, Kaitlyn Sharp, Paige Shively, Courtney Siple, Tucker Smith, Connor Spangler, Abigail Stanley, Ashton Stine, Angela Stukey, Dexter Thomas, Jason Thompson, Lauren Tilton, Sandra Turner, Monique Walcutte, Cierstin Walden, Sean Warren, Eden Washington, Maxwell Watern, Jossalynne Wilt, Curtis Wong, Elijah Woodard.

7th Grade 4.0 Honor Roll

Worship Akpan, Grace Ashburn, Macy August, Jacob Bartlett, Sha’maria Barton, Jared Borgmeier, Gene Boyce, Mallory Branek, Aubrey Brant, Grace Brosh, Grace Brown, Rose Combs, Reed Diller, Tessa Dillon, Molly Dineen, Lauren Duvall, Hannah Fea, Kelsey Frantz, Gracie Gau, Caden Geiger, Caleb Gildner, Nigel Glover, Khaliah Gorham, Braxton Grone, Abby Hager, JaKayla Harris, Kylynn Hoover, Caden Islam, Ravyn Knoth, Mitchell McFall, Samantha McGilton, Cole Miller, Anthony Mitrousis, Joshua Murphy, Adja Ndoye, Mariana Nunez, Kelechi Nwanoro, Ava Oberer, Caroline Peters, Alayna Poch, Mya Rayburn, Koryn Richardson, Audrey Rickmon, Ava Robinette, Nicholas Saltsman, Layken Schatz, Lauren Schatzley, Katie Schmitz, Amaya Senora, Tucker Sereika, Adriana Sheets, Blake Smith, Emma Smith, Alexander Stone, Kinsey Stormer, John Tran, Ty Treherne, Kaley Underwood, Courtney Vanwinkle, Caleb Walker, Kyla Ward, Ryleigh Whittaker, Brennan Wilson, Anna Woodard, Lia Yang, Luke Zile.

8th Grade 4.0 Honor Roll

Jelise Anderson Kinlock, Alaina Anderson, Priya Armour, Jocelynn Asbra, Raelyn Barrett, Carmynn Bonner, Carter Boone, Annie Brown, Alexis Burton, Emily Campbell, Natalie Canterbury, Danielle Coomer, Sydney Cooper, Julie Ann Dale, Kyle Delano, Brooke Eber, Lena Edwards, Lindsay Gaul, Chelsea Goines, Andrew Grimm, Sydney Gross, Ada Haley, Sha’Lynn Hayes, Jackson Hedke, Gabrielle Hefelfinger, Chikodinaka Ibe, Kyle Kelemen, Chloe Knick, Hailey Knick, Braden Laubie, Benjamin Loudenslager, Maxwell Loudenslager, Aiden Lykins, Robert Macy, Andrew Marcum, Billy Mengerink, Elijah Mosher, Miles Moyer, Nolan Pine, Allayna Rose, Bethany Sapp, Rosemary Schmalhofer, Cieran Scranton, Jacob Shaffer, Kaitlyn Siefert, Evan Sluterbeck, Dominic Smith, Zoe Smith, Anabelle Sullivan, Kennedy Swett, Janelle Tipton, Zane Venneman, Xavier Vuong, Ashleigh Walker, Triniti Watters, Madeline Weaver, Mason Weaver, Jamie Womack, Connor Zechar, Benjamin Zink.

Northmont Middle School is located at 4810 W. National Rd., Clayton, OH 45315. http://www.englewoodindependent.com/wp-content/uploads/sites/26/2017/10/web1_NorthmontMiddleSchool-1.jpg Northmont Middle School is located at 4810 W. National Rd., Clayton, OH 45315. File photo

Staff Report

Reach Northmont Middle School at (937) 832-6500.

Reach Northmont Middle School at (937) 832-6500.