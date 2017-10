Northmont Sr. High 1st Quarter Honor Roll

CLAYTON – All students achieving a grade point average of 3.2 with no grade lower than a “C” during a grading period will be recognized for excellent achievement. The following students have been recognized for Quarter 1:

Grade 9: Faith Akpan, Gabrielle Allen, Taylor Allen, Alexis Anderson, Jasean Anderson, Matthew Anderson, Isaac Arnett, Darnell Ashe, Sydney Ayton, Naomi Bagent, Chevelle Baker, Malik Battle, Corey Beanblossom, Austin Beck, Ashley Besingi, Olivia Birdsall, Paige Birdsall, Lauren Bivens, Darris Blanks-Joyce, Andrew Boggs, Zachary Bousquette, Alexis Boykin, Amari Bradford-Sargent, Chloe Bragg, Ava Brant, Jacquel Bronaugh, Phoebe Caraway, Ella Catron, Simran Cheema, Jackson Clark, Darryl Clay, Aliyah Cook, Chloe Cooper, Matthew Correll, Skyler Couchot, Alexander Daugherty, Noah Davidson, Emma Davis, Samantha Despain, Michael Didier, Jordan Diehl, Isabella Donnelly, Alissa Doss, Gage Duvall, Natalee Eck, Nathanial Eddy, Leah Edwards, Seth Eggleston, Matthew Espy, Alexis Evans, Caleb Fea, Ashelee Fetters, Katherine Fischer, Jacob Fitzwater, Mason Flora, Elizabeth Frantz, Clayton Fuduloff, Avril Gardner, Brigham Ghrist, Joshua Gibson, Logan Givens, Lily Gondal, Jillian Gough, Donovan Green, Amanda Grimm, Jethan Mari Guzman, Kieson Haggins, Spencer Hajarian, Kalissa Hall, De’Shaun Harewood, Ja Von Harris, Tyler Hatfield, Anya Heitkamp, Dylan Hellmund, Mickayla Herrfurth, Savannah Hicks, Christian Hinegardner, Shawn Hinegardner, Brayden Hobert, Emma Hoening, Trammell Hoskins, Brice Hull, Emmanuel Ilochi, Brian Jones, Caleb Jones, Mykah Jones, Nahan Jones, Stephen Kellum, Makayla Kempton, Blair Kindrick, Sally Kinsler, Aleya Knight-Jackson, Timothy Lambert, Robriona Landers, Daniel Latessa, Charles Lewis, Hannah Lilly, Tyler Link, Cameron Lucas-Toles, Justin Lucente, Macey MacCannell, Nariah Mack, Andrew Magee, Zachary Mathias, Aidan McCargish, Landon McClaskey, Kristin McFarland, James McKinney, Bailey Means, Colin Mellott, Jonah Mergler, Terrance Merriman, Madison Mescher, Chloe Metcalf, Ikeyaira Metcalf, Drew Metzger, Kurtis Miller, Zachary Monnin, Roderick Moore, Kevin Murphy, Anthony Neesen, Erica Nguy, Jenna Nicholas, Amarachukwu Nwanoro, Megan O’Daniel, Taylor Oliver, Kaitlyn Packard, Dev Panchal, Aaryn Paschal, Jaden Peeks, Jayla Peeks, Rachel Peffley, Taylor Pendleton, Luke Pennel, Kayla Perry, Lucian Pfister, William Pickrell, Jayden Pierce, Olivia Pina, Aiden Pine, Emma Plummer, A’Naia Pope, Madeline Prince, Philip Quansah, Erik Quillen, Joseph Quinn, Isaiah Ramey, Megan Rasor, Isyss Rayford, Johnathan Reser, Amber Reynolds, Cole Rife, Bryanna Robinson, Colleen Rotterman, Christopher Rouse, Trinity Rowland, Victoria Rowland, Elizabeth Salata, Jacob Sanders, Joshua Sanders, Faith Schneider, Erin Scott, Sean Scranton, Joelle Selhorst, Kyle Sendelbach, Haley Shope, Cade Smith, Kennedy Smith, Tanner Smith, Reyanna Solomon, Dakota Stambaugh, Jacob Starks, Trinity Staten, Jada Stevens, Kathryn Stewart, Kiana Stinson, Alexandra Stormer, Samantha Street, Riley Strobel, Emily Swanson, Johnathan Taylor, Kaitlin Teller, Dasia Turner, Kenneth Vallie, Caleb Via, Kyra Von Neumann, Kaitlynn Voss, Gavin Waddell, Chad Walker, Riley Warnick, Zachary Weeks, Sebastian White, Robert Whittaker, Jacob Wilburn, Kamari Williams, Byryn Wilson, Emma Winchester, Abbigail Wollenhaupt, Anikka Wood, Sarah Wood, Maliyah Woodie, Hailey Yingst.

Grade 10: Sharifah Abouzahra, De’Anna Baccus, Brittany Baker, Eston Ball, Derrick Barton, Stephanie Bastress, Liam Batten, Olivia Beatty, Gabriel Benton, Kyle Bergen, Samuel Best, Chase Bickel, Christian Blasko, Mason Blatt, Madison Blessing, Jennifer Bole, Jenna Bowser, Brandon Breeze, Ahliya Brown, Elizabeth Bryant, Polina Buzichevici, Rachel Byrnes, Jaiden Cameron, Deven Cannon, Sierra Caskey, Trinity Charlton, Jordan Childers, Zachary Clemens, Kenyada Coatie, Mara Cockerell, Ellie Coppock, Eric Corbett, Jacob Cox, Jessica Cunningham, Zackarie Custer, Lauren Daniel, Caleb Danielak, Nicolas Dealey, Jillian Dean, Dasia Dewberry, Samuel Diller, Morgan Dillon, Sean Dineen, Athena Dobles, Sara Dodson, Lindsey Dresnek, Elly Drew, Raeshawn Driver, Kellan Duffy, Sydney Duncan, Amelia Duvall, Daryl Elokobi, Connor Engelman, Cora Filburn, Micheal Franklin, Seth Frantz, Tierra Freeman, Kyle Fromholt, Arthur Fuson, Renee Kyla Gagajena, Abigail Gaul, Ashlyn Geaslen, Skye Gerhart, Madison Gilvin, John Glink, Ethan Gniazdowski, Justin Golson, Steven Greenwalt, Hunter Grone, Abigail Gutierrez, Makayla Hackney, Marshall Haker, Joshua Hanssen, Mariah Hardin, Madeline Hardwick, Mason Hayden, Maya Hirschler, Alexandria Hobbs, Ashley Hoke, Travis Holden, Carly Hoskins, Eden Howell, Jakob Hughes, Lyndsey Humphrey, Te Aylis Jackson, Terrill Jackson, Danielle Jenkins, Evynne Johnson, Keaton Kesling, Gabrielle Kline, Emily Knecht, Jaysen Knick, Chasity Knight, Samantha Knoth, Sarah Krizner, Melissa Lambert, Parker Laubie, Jadyn Leeper, Friederike Leier, Shelby Leitz, Aron Lewis, Damani Lewis, Terrance Lewis, Terri’Anna Lewis, Gavin Lucas, Luke Maiken, Caleb Malone, Jared Manding, Cassidy Matthews, Olivia Mayl, Ashanti McConnell, Kaitlyn McCrary, Noah McGilton, Josiah McKarns, Connor McKeand, Bryce McNary, Haley Mengerink, Justin Menker, Jessica Miller, Margaret Moody, Sarah Moomey, Noah Moore, Camryn Nadir, Ronnie Nelson, Nickolas Newman, Ngoc Nguyen, Leann Nock, Jordan O’Shea, Anelis Ortiz, Jennifer Par Velasquez, Garret Pearce, Hallie Pennel, Jordan Poch, Taylor Pritchett, Hunter Ramsey, Andrew Rasor, Brayden Reddick, Andrea Rediess, Devyn Rossback, Jeffrey Rucker, Ndye Samb, Alyssa Sampson, Nicholas Sanders, Megan Schaurer, Izabella Schenck, Tyler Schock, Katelyn Shaffer, Diana Shalashna, Kaitlin Shank, Emma Shellhaas, Taylor Shively, Alexis Siefke, Mason Sigler, Jazlyn Simon, Bradley Siple, Joel Smith, Katelyn Smith, Logan Spivey, Jacob Staley, Brandon Stanley, Jenna Stowers, Alexa Stucki, Chapel Swett, Gavin Swett, Justus Thomas, Ramya Thomas, Layne Tobe, Lindsi Tomlinson, Tai Tran, Thomas Tran, Bao Truong, Hailea Tucker, Katelyn Tucker, Isaiah Underwood, Carly Wagoner, Caitlin Wayte, Elijah Webb, Frank Weber, Ryan Weber, Andrew White, Zoe Wilson, Madison Winston, Hana Witters, Alanah Yang, Mia Yingling, Ashlie York, Riley Zaleski, Justin Zhuo, Kevin Zile, Lauryn Zilles.

Grade 11: Najma Abas, Naomi Admasu, Miracle Alves, Dalton Arvai, Mitchell Asbury, Alec Avdakov, Rachel Banks, Christopher Beam, Kayla Beireis, Alayna Benjamin, Carli Blankenship, Devin Blankenship, Grace Borders, Benjamin Bowers, Aurora Boykin, Christine Breig, Abigail Brown, Sydney Brown, Hailey Burns, Allison Bush, Kennidi Canty, Isabelle Caraway, Collin Carroll, Hailey Clapp, Alexandra Cline, Hailey Cloud, Gabrielle Coleman, Zachary Combs, Makayla Cooper, Dylan Crouse, Keryn Crowell, Taylor Cuadros-Edwards, Trinity Davis, Amanda Dimatteo-Blair, Zoe Dimatteo-Blair, Cassie Dunn, Sidney Engelman, Jenna Fickes, Emily Frantz, Bradlee Fritz, Dylan Gau, Victoria Gilliam-Beale, Brianna Gilson, Hunter Gniazdowski, Ralph Go, Paige Gray, Ianah Guzman, Hailee Haack, Edward Hardaway, Shalaya Heath, Isabella Hellstrom, Alex Henderson, Samuel Henne, Anthony Hild, Leila Hill, Luke Holloway, Susielee Horton, Cassidy Hunter, Jestin Jacobs, Alyssa Jenkins, Autumn Jenkins, Hailey Jenkins, Harley Johnson, Miles Johnson, Samuel Joslin, Kassie Kelemen, Darryl Kinsler, Kyle Knerr, Ethan Knoth, Derek Koester, Jason Kohr, Anna Kuehl, Elizabeth Larcom, Larry Lazenby, Kimberly Lewis, Rocco Libertini, Kenton Longstreth, Trent Maas, Ayana McCain, Dalton McClaskey, Mandy McDaniels, Dylan McNary, Chloe Meriner, Bailey Mescher, William Miller III, Devon Minnick, Mark Moore, Rachel Moran, Madison Mosher, Morgan Motley, Zachary Murphy, Marissa Myers, Jillian Naas, Gabriel Newburg, Kaitlyn Newsad, Breckyn O’Shea, Eric Payne, Athaiah Peters, Haley Phillips, Brooke Pierce, Dale Polen, Christopher Polley, Emma Porter, Julia Presley, Jayla Prysock, Brooke Puterbaugh, Kayla Rediess, Hunter Renner, David Richards, Jacob Richey, Arlyn Robert, Adayah Robinson, Gabriel Rodriguez-Padilla, Samantha Roman, Serena Roman, Kyra Rottgen, Alyssa Saltsman, Morgan Saul, Delaney Schmidt, Hailee Seagraves, Hannah Seagraves, Akiylah Shabazz, Alexander Simmons, Ashton Slusher, Brandon Sluterbeck, Caleb Sluterbeck, Emma Sluterbeck, Emmy Smith, Josiah Smith, Niaya Smith, Elyne Solis, Sasha Spencer, Shaun Spivey, Caroline Stanaway, Graceson Stanton, Trae Staten, Leah Stickler, Kennady Strickland, Marissa Studebaker, Sydney Stukins, Kinsey Swafford, Hunter Terrill, Dayton Tessier, Nyreisha Tevis, Brandon Thompson, Faith Thompson, Jesse Thompson, Morgen Tracey, Ian Underburger, David Vennemeyer, Remington Ward, Troy Weeks, Ashton Williams, Eric Woods, Ryan Wright.

Grade 12: Madison Abner, Saja Al Sharab, Serenity Anderson, Madelyn Auxier, Marissa Bardonaro, Dylan Beck, Gage Beireis, Adam Bendinelli, Jaylin Biggs, Emma Bodiker, Tayler Bowling, Brianna Brown, Christian Bryant, Roberto Calderon Gutierrez, Sydney Caras, Jennifer Chae, Aryon Charlton, Kollin Clark, Justice Cole, Brian Collins, Grace Counts, Courtney Craft, Alexis Crawford, Caden Cronebach, Tanner Curtis, Garrett Danner, Kyle Davis, Mackenzie Dear, Kendra Decaille, Justin Delano, Zachary Dilbeck, Grant Dunker, Jonathan Eber, Matthew Eilerman, Stephen Felton, Ryan Fenton, Steven Ferguson, Olivia Frahme, Taylor Garrison, Robert Gaylor, Benjamin Glass, Kameron Gray, Ahmed Haija, Alison Hamant, Olivia Hamlin, Madison Harbaum, Jaiviana Harris, Kayla Hawkins, Da’nae Hayden, Dae’na Hayden, Sarinah Hayes, Niklas Heisey, Samantha Hellmund, Jenna Hoschouer, Brianna Howard, Emily Howard, Caitlin Hoyng, Daniel Hughes, Trinity Hunter, Tiera Jew, Andrew Johnson, Billy Johnston, Haley Jones, Trace Jordan, Cody Kaiser, Lauren Kelsey, Devin Kenerly, Talayna Kester, Kee’aira Kidd, Aubrey Kosak, Whitney Lai, Ryan Laing, Bethaney Latessa, Chance Ledford, Stephen Ledford, Charionne Lee, Cassondra Lewis, Dylan Lucente, Ritish Mahendru, Jacob Mahran, Madison Maiken, Rozalyn Malott, Anna Mangen, Jason Martin, Da’Sean McCleskey, Collin McCluer, Dillon McCormick, Joseph McCrary, Gavin McDowell, Sydney McGilton, Garett McGough, Lauren Miller, Jada Mitchell, Tsubasa Miwa, Nicholas Moomey, Dylan Moran, Christian Moschetti, Lindsey Mutter, Christian Myers, Megan Myers, Robin Nelson, Chloe Newburg, Mattea Parker, Cobey Parks, Neel Patel, Jonathan Pierron, Mollie Poling, John Pope, Jenna Powell, Cassady Prunier, Joseph Pryor, Ryan Pullins, Charles Quansah, Jordan Rife, Kiarra Roberts, Kyle Roberts, Morgan Roberts, Kayla Rock, Isabella Rodgers, Thomas Rose, William Rose, Taylor Ross, Delaney Rotterman, Cameron Rucker, Lexy Ryan, Briennon Saddler, Margaret Salata, Fouad Saleh, Ashton Samuel, Meredith Saylor, Austin Schroeder, Logan Seebach, Kyle Selhorst, Dylan Sell, Timothy Sexton, Ashley Singer, Jered Sizemore, Cameron Smith, Cassidy Smith, Emilee Smith, Michael Smith, Thomas Smith, Cecelia Stebel, Cole Stephens, Tamera Stevens, Isabel Stoffel, Alysia Stone, Joseph Stratton, Claudia Studebaker, Justin Syfox, Noah Teague, Bethany Thompson, Amara Tipple, Logan Tipton, Hannah Toth, William VanSchaik, Carson Wagoner, Dawson Walker, Jacob Ward, Joshua Ward, Tania Warren, Austin Weaver, Sydney Weaver, Abigail White, Madelyne White, Whitney White, Mark Wood, Dorin Young, Jason Zile, Victoria Zilles, Hannah Zimmer.

MVCTC Grade 11: Cory Brand, Cayla Burris, Garrett Burton, Matthew Campbell, Deanna Chesterson, Kaitlyn Clutter, Justin Combs, Chloe Costello, Harley Danes, Chaz Foster, Iyana Haggins, Jesse Hall, Mariah Hines, Juliette Hite, Keyana Humble, Ashley Hunziker, Olivia Jones, Madelyn Koontz, Miles Matthews, Brennan McCabe, Kayla Miller, Dalton Morgan, Andieliz Ortiz, Isaac Phelps, Sophia Reser, Wynter Robinson, Joseph Rose, Rachel Sherman, Chase Solberg, Melaney Stewart, Jackson Trottier, Ryan Trottier, Ryan Webb, Shawn Wilges.

MVCTC Grade 12: Stephenie Albright, Xavier Barnes, Marcus Bass, Rowan Broome, Trey Cradlebaugh, Roxanne Draper, Katelynn Evans, Sydney Gehron, Justin Hemmerick, Trevor Knowles, Parker Matson, Benjamin McCarroll, Kyra McClure, Jenna McKeand, Nathaniel McKenzie, Nicole Miller, Ashley Morgan, Elanie Prater, Salena Roberts, Alyrah Stanford, Ciera Swigert, Ryan Tanto, Claire Wylie.

Staff Report

Reach Northmont High School at (937) 832-6000.

