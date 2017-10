Students to be inducted into Honor Society

CLAYTON — The following students will be inducted into the Northmont Honor Society November 28 at 7 p.m. in the Northmont Community Auditorium.

Asterisks beside the students name indicates the number of years in the Society (* 2nd year award, ** 3rd year award).

The featured speakers will be Teri Forest and Michelle Morvatz, 2017 Teachers of the Year at Northmont High School.

Families and guests are encouraged to attend and stay for the reception following the induction.

Grade 10: Sharifah Abouzahra, De’Anna Baccus, Brittany Baker, Derrick Barton, Sydney Belyeu, Samuel Best, Chase Bickel, Christian Blasko, Madison Blessing, Jennifer Bole, Elizabeth Bryant, Rachel Byrnes, Gavin Caras, Sierra Caskey, Trinity Charlton, Mara Cockerell, Ellie Coppock, Jacob Cox, Lauren Daniel, Jillian Dean, Dasia Dewberry, Samuel Diller, Athena Dobles, Samantha Doughty, Elly Drew, Raeshawn Driver, Kellan Duffy, Sydney Duncan, Ashlyn England, Seth Frantz, Tierra Freeman, Kyle Fromholt, Renee Kyla Gagajena, Abigail Gaul, Ashlyn Geaslen, Skye Gerhart, Ethan Gniazdowski, Steven Greenwalt, Hunter Grone, Jacob Guerrant, Abigail Gutierrez, Makayla Hackney, Dillon Hall, Joshua Hanssen, Mariah Hardin, Lillian Heighton, Alexandria Hobbs, Ashley Hoke, Travis Holden, Carly Hoskins, A’Leah Huggins, Jakob Hughes, Lyndsey Humphrey, Danielle Jenkins, Evynne Johnson, Gabrielle Kline, Emily Knecht, Jaysen Knick, Chasity Knight, Samantha Knoth, Sarah Krizner, Melissa Lambert, Parker Laubie, Jadyn Leeper, Shelby Leitz, Aron Lewis, Terri’Anna Lewis, Gavin Lucas, Luke Maiken, Jared Manding, Cassidy Matthews, Olivia Mayl, Ashanti McConnell, Kaitlyn McCrary, Noah McGilton, Josiah McKarns, Connor McKeand, Bryce McNary, Haley Mengerink, Justin Menker, Jessica Miller, Vincent Moniaci, Margaret Moody, Sarah Moomey, Noah Moore, Camryn Nadir, Nickolas Newman, Ngoc Nguyen, Garret Pearce, Hallie Pennel, Jordan Poch, Taylor Pritchett, Andrew Rasor, Brayden Reddick, Devyn Rossback, Jeffrey Rucker, Alyssa Sampson, Nicholas Sanders, Megan Schaurer, Izabella Schenck, Tyler Schock, Claudia Shade, Katelyn Shaffer, Kaitlin Shank, Taylor Shively, Alexis Siefke, Mason Sigler, Jazlyn Simon, Rachel Smith, Logan Spivey, Jacob Staley, Alexa Stucki, Alexis Summers, Chapel Swett, Gavin Swett, Justus Thomas, Ramya Thomas, Layne Tobe, Lindsi Tomlinson, Tai Tran, Bao Truong, Hailea Tucker, Katelyn Tucker, Isaiah Underwood, Carly Wagoner, Izabella Waltz, Andrew White, Katelyn Woodruff, Alanah Yang, Mia Yingling, Riley Zaleski, Justin Zhuo, Kevin Zile, and Lauryn Zilles.

Grade 11: Najma Abas*, Naomi Admasu*, Jayson Aguilar*, Miracle Alves, Alec Avdakov*, Rachel Banks*, Allisa Bechler, Kayla Beireis*, Natalie Blackwell*, Devin Blankenship*, Benjamin Bowers*, Christine Breig*, Abigail Brown*, Hailey Burns*, Cayla Burris*, Garrett Burton, Isabelle Caraway*, Collin Carroll*, Alexandra Cline*, Hailey Cloud*, Gabrielle Coleman*, Amanda Dimatteo-Blair*, Zoe Dimatteo-Blair*, Cassie Dunn*, Jenna Fickes*, Emily Frantz*, Bradlee Fritz, Victoria Gilliam-Beale*, Brianna Gilson*, Hunter Gniazdowski*, Ralph Go*, Hailee Haack*, Edward Hardaway, Isabella Hellstrom*, Samuel Henne*, Anthony Hild, Leila Hill*, Luke Holloway*, Susielee Horton*, Cassidy Hunter*, Ashley Hunziker*, Justin Jarvis*, Alyssa Jenkins, Autumn Jenkins*, Hailey Jenkins*, Harley Johnson*, Samuel Joslin, Kassie Kelemen*, Galila Kiffle*, Darryl Kinsler*, Derek Koester*, Jason Kohr*, Anna Kuehl*, Elizabeth Larcom*, Rocco Libertini*, Kenton Longstreth*, Trent Maas*, Brennan McCabe*, Dylan McNary*, Bailey Mescher*, William Miller III*, Madison Mosher*, Morgan Motley*, Zachary Murphy*, Jillian Naas*, Gabriel Newburg*, Breckyn O’Shea*, Haley Phillips*, Zachary Piper, Emma Porter*, Kiara Porter*, Julia Presley*, Jayla Prysock*, Hunter Renner*, David Richards*, Jacob Richey*, Arlyn Robert*, Gabriel Rodriguez-Padilla*, Samantha Roman*, Joseph Rose, Kyra Rottgen*, Alyssa Saltsman*, Morgan Saul*, Hailee Seagraves*, Hannah Seagraves*, Akiylah Shabazz*, Rachel Sherman, Alexander Simmons, Ashton Slusher*, Caleb Sluterbeck*, Emma Sluterbeck*, Emmy Smith*, Josiah Smith*, Chase Solberg*, Elyne Solis*, Shaun Spivey*, Graceson Stanton*, Melaney Stewart*, Marissa Studebaker*, Kinsey Swafford*, Dayton Tessier*, Noah Thayer*, Faith Thompson*, Jesse Thompson, Morgen Tracey*, Jackson Trottier*, Ryan Trottier*, Ian Underburger*, David Vennemeyer*, Ryan Walker*, Remington Ward*, Abigail Webb, Ryan Webb*, Troy Weeks*, and Eric Woods*.

Grade 12: Madison Abner*, Saja Al Sharab*, Stephenie Albright**, Madelyn Auxier**, Marissa Bardonaro**, Xavier Barnes**, Dylan Beck**, Gage Beireis**, Jaylin Biggs**, Emma Bodiker**, Jazmine Bragg**, Brianna Brown**, Sydney Caras**, Jennifer Chae**, Kollin Clark**, Nicholaus Cope, Grace Counts**, Trey Cradlebaugh*, Alexis Crawford**, Kyle Davis*, Hannah Dranschak*, Roxanne Draper**, Jonathan Eber*, Matthew Eilerman**, Katelynn Evans*, Stephen Felton**, Ryan Fenton**, Ryan Foy, Olivia Frahme*, Taylor Garrison**, Benjamin Glass**, Alison Hamant**, Jaiviana Harris*, Jae’la Harrison, Justin Hemmerick*, Jenna Hoschouer**, Emily Howard**, Caitlin Hoyng**, Rennyia Johnson, Haley Jones**, Lauren Kelsey**, Trevor Knowles, Whitney Lai**, Ryan Laing**, Bethaney Latessa**, Dylan Lucente**, Ritish Mahendru, Jacob Mahran**, Rozalyn Malott*, Anna Mangen**, Xavier Marable*, Jeremiah Martin**, Parker Matson, Benjamin McCarroll*, Sydney McGilton**, Jenna McKeand**, Nathaniel McKenzie, Jada Mitchell**, Lindsey Mutter*, Christian Myers**, Megan Myers**, Neel Patel, Jonathan Pierron**, Elanie Prater**, Ryan Pullins**, Charles Quansah**, Jordan Rife**, Kiarra Roberts, Thomas Rose, William Rose, Taylor Ross**, Cameron Rucker**, Fouad Saleh**, Meredith Saylor*, Austin Schroeder**, Kyle Selhorst**, Timothy Sexton, Cameron Smith*, Cassidy Smith**, Michael Smith**, Abigail Spence*, Alyrah Stanford*, Cecelia Stebel*, Cole Stephens*, Tamera Stevens**, Isabel Stoffel**, Joseph Stratton, Ridge Stroud*, Claudia Studebaker**, Justin Syfox, Noah Teague*, Bethany Thompson**, Amara Tipple**, Hannah Toth**, William VanSchaik**, Carson Wagoner**, Jacob Ward**, Joshua Ward**, Whitney White**, Alexis Williams, Mark Wood**, Claire Wylie, and Hannah Zimmer**.

Staff Report

Questions may be directed to Mr. Kaltenbach at the high school at 832-6005.

